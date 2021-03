Oberstdorf. In großer weißer Schrift ist „Willkommen“ auf einer Mauer vor dem Parkhotel Frank in Oberstdorf zu lesen, links davon steht eine symbolisierte Langläuferin, rechts ein Skispringer. In der Kombination aus beiden Sportarten ist niemand besser als Eric Frenzel. Der siebenmalige Weltmeister bestreitet in Oberstdorf seine achten Weltmeisterschaften, am Donnerstag (11 Uhr und 15.15 Uhr/ZDF und Eurosport) steht der dritte Wettkampf in der Nordischen Kombination an, das Einzel von der Großschanze mit anschließendem Zehn-Kilometer-Lauf. Für Deutschland am Start sind Manuel Faißt, Vinzenz Geiger, Fabian Rießle, Johannes Rydzek und Eric Frenzel. Der 32-jährige Sachse, Vierter von der Normalschanze und Zweiter mit der Staffel, genießt als Titelverteidiger ein persönliches Startrecht – und hat sich am Mittwoch 15 Minuten Zeit für ein FFP2-Masken-Interview vor dem Hotel genommen. Klar, dass in dem Gespräch auch der Name des derzeit dominierenden Konkurrenten fällt.

AdUnit urban-intext1

Das sagt Eric Frenzel über …

… seine Fähigkeit, bei Großereig-nissen Bestleistungen abzuliefern, was 22 Medaillen widerspiegeln:

Es ist nicht mehr so, dass ich die Rennen von Anfang des Winters an dominiere und durch eine ganze Saison laufe. Nach meinem letzten Gesamtweltcupsieg vor vier Jahren haben ich gemerkt, dass alles körperlich und psychisch gezehrt hat. Da ging der Fokus schon auf die Highlights und die besonderen Momente, um die sportliche Karriere noch ein bisschen zu ziehen. Das funktioniert ganz gut.

AdUnit urban-intext2

… seine Probleme auf der Schanze:

Ich merke, dass mir die ständigen Wechsel zwischen den Weltcup-Orten und das fehlende Training dazwischen zum Verhängnis werden. Ich brauche oft zu lange, mich auf die Schanzen einzustellen. Das ist bei Großereignissen nicht der Fall: Weil du vorher eine konkrete Vorbereitung hast, auf bestimmte Einzelheiten eingehen kannst. Das hilft mir, bei den Großereignissen meine Leistung abzurufen.

AdUnit urban-intext3

... den Wechsel des Sprungtrainers von Ronny Ackermann zu Heinz Kuttin:

AdUnit urban-intext4

Es war schon so, dass sich zwischen uns nach enorm erfolgreichen Jahren alles ein bisschen eingeschliffen hat. Heinz hat eine etwas andere Herangehensweise. Die Vorstellung des Sprunges ist ähnlich. Wie er es kommuniziert, ist aber ein bisschen anders. Und das hilft, die alten Muster etwas aufzubrechen und weiterzuentwickeln.

... die Probleme beim Material:

Es gibt eine Nation, die in beiden bisherigen Wettkämpfen uns gegenüber einen Vorteil hatte. Aber das würde ich nicht als Problem bezeichnen. Ich weiß, was unsere Jungs da reinstecken, die schnallen uns das beste Material, was sie zur Verfügung haben, an die Füße.

… sein Verhältnis zum dominierenden Norweger Jarl Magnus Riiber, der in Oberstdorf bereits zwei Goldmedaillen gewonnen hat und am Donnerstag Favorit ist:

Das ist völlig in Ordnung, auf einer sehr guten Basis begründet. Wir verstehen uns gut, man redet miteinander. Es ist ein gegenseitiger Respekt da.

… zur Kritik an Riibers Taktik im Langlauf nach der Normalschanze:

Er hat sich während des gesamten Rennens versteckt, hat abgewartet und es wieder auf die letzten Meter angelegt. Das wäre einfach nicht meine Herangehensweise. Ich würde etwas investieren, mit der gewissen Souveränität eines Gesamtweltcupsiegers mal vorne laufen und mich zeigen.

… den Plan, wie man Jarl Magnus Riiber schlagen kann:

erst weit Springen, dann schnell laufen. (lacht) Ich bin immer ganz gut damit gefahren, erst einmal auf mich zu schauen und meine Leistung abzurufen. An so einem Tag muss vieles passen, das muss irgendwo auch geschehen.

… seine Ehrenbürgerschaften in Oberwiesenthal und in Geyer – wo er sich die Ehre mit zwei anderen Persönlichkeiten, einer davon ist Fürst Otto von Bismarck, teilt:

Dass es in Geyer bislang lediglich drei Ehrenbürger gibt, hätte ich nicht vermutet. Ich habe dort aber noch keine Statue oder Ähnliches von mir gesehen (lacht).