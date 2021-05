Spar-Debatte kommt zu spät

Gerade in der Pandemie halten viele Menschen Olympische Spiele für eine Extravaganz. Aber könnte wirklich noch Geld umgelenkt werden, wenn „Tokyo 2020“ noch schnell abgesagt würde?

AdUnit urban-intext1

© Privat

Dass Olympische Spiele in der Regel ein finanzielles Verlustgeschäft sind, ist bekannt. Selbst ohne Pandemie wäre Tokio keine Ausnahme geworden. Die bis zur einjährigen Verschiebung währende Vorfreude auf das Sport-Event war auch deshalb groß, weil die Veranstalter die Kosten heruntergerechnet und erwartende Erträge aufgebläht hatten.

So schätzt Katsuhiro Miyamoto, Wirtschaftsprofessor an der Kansai Universität in Osaka, die ökonomischen Erträge von Olympia nur auf ein Viertel dessen, was die Organisatoren kalkuliert haben. Zudem errechnete eine öffentliche Budgetkommission schon 2016, dass die Spiele 30 Milliarden US-Dollar kosten könnten – fast fünfmal so viel wie im ersten Budget veranschlagt.

Und mit der im März 2020 beschlossenen Verschiebung um ein Jahr kommen noch 2,8 Milliarden hinzu: Messegelände und Stadien müssen ein weiteres Jahr reserviert werden; die Wohnungskäufer, die eigentlich schon längst nach den Spielen ins Olympische Dorf umziehen wollten, erwarten Entschädigung für die Verspätung.

AdUnit urban-intext2

Vor diesem Hintergrund wird in Japan nun reichlich diskutiert: Könnte man durch eine Absage der Spiele nicht noch viel Geld einsparen und es gerade inmitten der Pandemie anderswo klüger investieren? Schließlich ist Japans Gesundheitssystem seit Wochen an seinen Grenzen, mehr als 10 000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind auch hier schon gestorben.

Aber wie viel Geld sich durch eine jetzt noch beschlossene Absage einsparen ließe, ist ungewiss. Denn es ist weitgehend unbekannt, wie viel des Geldes schon ausgegeben wurde. Das Tokioter Organisationskomitee ist in dieser Sache nicht sonderlich transparent. Und zur Frage, ob die vielen Olympiasponsoren den von ihnen eingegangenen Zahlungsverpflichtungen schon vollends nachgekommen sind, halten sich die Parteien bedeckt.

AdUnit urban-intext3

Michael Naraine, Professor für Betriebswirtschaft an der kanadischen Brock University, forscht zu Finanzierungsfragen im Sportgeschäft. Sponsoringverträge, sagt er, sehen in der Regel so aus: „Die TOP-Sponsoren, die nur das IOC sponsern, zahlen in jährlichen Raten ans IOC. Davon wird dann auch das lokale Organisationskomitee teilweise mitfinanziert, damit es seine laufenden Kosten decken kann.“ Hinzu kommen diverse Unternehmen, die nicht Olympia generell sponsern, sondern nur die Tokioter Spiele.

AdUnit urban-intext4

Hierzu sagt Naraine: „Typischerweise wird da gleich am Anfang ein Großteil überwiesen. Ich würde schätzen, dass mindestens die Hälfte der vereinbarten Summe gleich bei der Unterzeichnung gezahlt wurde und der Rest dann in Raten kommt.“ Weil damit ein Großteil des Geldes längst ausgegeben sein dürfte, verspricht sich Naraine nur geringfügige Einsparungen, wenn die Spiele jetzt doch noch ausfielen.