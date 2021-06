Spaniens Kaltstart gegen Schweden

Sevilla. Nach den Corona-Chaostagen mit Last-Minute-Impfungen will Spaniens „La Roja“ wieder zur gefürchteten Furie werden. Das erste gemeinsame Training gerade mal zwei Tage vor dem Auftaktspiel in der Gruppe E gegen ebenfalls Covid-19-geplagte Schweden am Montag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) soll die Mannschaft von Luis Enrique auch nicht daran hindern. „Luis Enrique zeigt Dir in jeder Situation, wie Du gewinnen kannst“, sagte der ehemalige Bayern-Profi Thiago.

Trainer Enrique wagt aber auch viel. Er verzichtet auf Rekordnationalspieler Sergio Ramos, berief andere dafür überraschend in den Kader. Mit einem 17-köpfigen Parallelkader rüstete er sich für alle Eventualitäten, die in den unsicheren Corona-Zeiten noch kommen könnten, unterstützte die Impfung komplett ungeschützter Profis am vergangenen Freitag. dpa