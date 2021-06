Southgate muss pokern

London. Ein Einsatz von Englands Fußball-Nationalspielern Mason Mount und Ben Chilwell im EM-Achtelfinale gegen Deutschland ist weiter offen. Die beiden Profis des FC Chelsea konnten vor der Partie am Dienstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) noch nicht mit der Mannschaft trainieren, weil sie sich seit einer Woche und noch bis Mitternacht isolieren müssen. „Wir müssen die Entscheidung noch treffen“, sagte Trainer Gareth Southgate am Montagabend in London. „Es ist wirklich kompliziert. Sie mussten die ganze Zeit in abgetrennten Räumen und bei den Taktikbesprechungen über Zoom mit uns verbunden sein.“

AdUnit urban-intext1

Mason Mount fehlt England noch wegen seiner Corona-Quarantäne. © dpa

Über einen Einsatz will der 50-Jährige entsprechend kurzfristig entscheiden. Offensivspieler Mount und Linksverteidiger Chilwell müssen sich seit einer Woche isolieren, weil sie nach dem zweiten Vorrundenspiel Kontakt zum positiv auf Corona getesteten Schotten Billy Gilmour (ebenfalls FC Chelsea) hatten. Erst am Dienstag dürfen sie wieder zum Team stoßen. Sollte es nicht reichen, dürfte für Mount erneut Jack Grealish (Aston Villa) beginnen. Als Linksverteidiger ist Luke Shaw (Manchester United) derzeit gesetzt.

Deutschland analysiert

Auch ohne die beiden Chelsea-Profis sieht Southgate seine Mannschaft auf die DFB-Auswahl gut vorbereitet. Der englische Verband hat die deutsche Nationalmannschaft seit dem WM-Gewinn 2014 genau im Visier, wie der Coach verriet. „Nach der Weltmeisterschaft in Brasilien haben wir eine große Studie zu Deutschland angelegt“, sagte Southgate. Man habe sich etwa das Talentförderprogramm oder typische Eigenschaften des deutschen Teams angeschaut. „Sie haben diese Mentalität, die eine ihrer großen Stärken ist, und dafür müssen wir morgen bereit sein“, sagte der Ex-Profi. dpa