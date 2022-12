Joti Chatzialexiou hat 17 WM-Spiele live im Stadion gesehen. Seine Ergebnisse fließen in eine Trendanalyse zu dem Turnier in Katar ein. Der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB weiß also, wovon er spricht, wenn er die vier Halbfinalisten analysiert.

Argentinien

„Natürlich haben sie den weltbesten Fußballer in ihren Reihen. Lionel Messi ist ein Segen für diese WM.

...