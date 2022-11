So schlecht, wie noch kein WM-Gastgeber

Doha. Die Spieler von Gastgeber Katar schlichen frustriert in die Kabine, viele Zuschauer hatten zu der Zeit schon das Stadion verlassen. Der Asienmeister verlor am Freitag auch sein zweites Gruppenspiel gegen den Senegal 1:3 (0:1) und schied durch das spätere Unentschieden zwischen den Niederlanden und Ecuador als erst zweiter WM-Ausrichter nach Südafrika (2010) bereits in der Vorrunde aus.

20.11.2022, Katar, Al-Chaur: Fußball, WM 2022 in Katar, Katar - Ecuador, Vorrunde, Gruppe A, Spieltag 1, Eröffnungsspiel im Al-Bait Stadion, Katars Trainer Felix Sanchez verfolgt das Spiel. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bolaye Dia (41. Minute), Famara Diedhiou (48.) und Bamba Dieng (84.) nutzten die vielen Fehler der Gastgeber vor 41 797 Zuschauern eiskalt aus und brachten den Afrikameister im Kampf um das Achtelfinal-Ticket wieder zurück ins Geschäft. Katar, das durch den eingewechselten Mohammed Muntari immerhin noch zum Anschlusstor kam (78.), wartet indes weiter auf den ersten Punkt – so schlecht war noch nie ein WM-Gastgeber.

Katars Trainer Felix Sanchez (Bild) sah den Auftritt seines Teams gegen Senegal trotz der Niederlage positiv. „Heute haben wir gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Wir waren wettbewerbsfähig. Wir haben gut gespielt. Uns ist es gelungen, unsere Leistung zu steigern“, sagte der Spanier. „Man muss wissen, wo wir herkommen. Wir müssen hier mit vielen Beschränkungen arbeiten. Katar ist ein kleines Land, die Liga ist nicht so wettbewerbsfähig.“

Auch gegen den Senegal präsentierte sich die Sanchez-Elf lange Zeit als sportliches Leichtgewicht. Erst als alles verloren schien, drehte Katar doch noch auf und besaß nach einer guten Stunde mehrere gute Möglichkeiten. Doch Senegals Torwart Edouard Mendy erwies sich als starker Rückhalt. Gegen den Muntari-Kopfball war er letztlich aber machtlos. Doch im Gegenzug war der Funke Hoffnung für Katar wieder dahin. dpa (Bild: dpa)