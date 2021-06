So funktioniert es nicht im Umgang mit Depressionen

Im Sport hat man vor allen Dingen eines zu tun - funktionieren. So zumindest scheinen das einige Trainer, Medienvertreter und auch Fans immer noch zu sehen. Bei einer Niederlage ist schnell von einer Pleite, einer Katastrophe die Rede. Mag es Gedankenlosigkeit oder Menschverachtung sein, wird vor allem im Teamsport immer noch von Spielermaterial gesprochen. Angesichts horrender Ablösesummen schon bei minderjährigen Talenten liegt der Vergleich zum Menschenhandel nicht fern.

Besonders im Fokus stehen aber Individualsportler. Bei Erfolgen können sie sich im Glanz sonnen, doch ganz schnell zeigen sich auch die Schattenseiten. Da ist kein Kollektiv, das einen abschirmt.

Respekt verdient

Anscheinend wollte Naomi Osaka dies dennoch mit ihrem Medienboykott während der French Open versuchen. Dass die 23-Jährige nun den Schritt in die Öffentlichkeit getan und über ihre depressiven Phasen gesprochen hat, verdient allerhöchsten Respekt. Zumal sich die Verantwortlichen in Paris alles andere als professionell verhalten haben. Statt nach den Gründen für diesen Schritt zu fragen, kam lediglich die Drohung, Osaka im Wiederholungsfall von allen Grand-Slam-Turnieren auszuschließen. Dabei hatten beispielsweise Gael Monfils und Sofia Kenin mit ihren emotionalen Auftritten bei Pressekonferenzen in Melbourne auf die enorme psychische Belastung angesichts der Corona-Situation hingewiesen. Umso wichtiger ist es, dass die Japanerin nun so breite Unterstützung erfährt.

In der Verantwortung stehen alle, die die Faszination Sport in all ihren Facetten lieben. Veranstalter, Manager, Trainer, Berichterstatter genauso wie Zuschauer und Nutzer sozialer Netzwerke. Ein vernichtender Kommentar ist dort nur ein Fingertippen entfernt, während man selbst anonym bleiben kann.

Keine Frage, ein Wesenszug des Sports ist es, sich mit anderen zu messen. Damit einer siegt, muss ein anderer verlieren. Wichtig ist aber, wie mit dem Unterlegenen umgegangen wird - Stichwort Fairness. Es kann mir keiner erzählen, dass er noch nie einen schlechten Tag gehabt und deshalb einen Bock geschossen hat - egal ob im Berufs- oder Privatleben - oder eben im Sport. Wer sich erinnert, was in solchen Situationen am besten geholfen hat, gehört zu den Gewinnern.

