Ski-Weltmeister Schmid im Riesenslalom weit zurück

Courchevel. Der Allgäuer, der am Mittwoch sensationell Gold im Parallelwettbewerb gewonnen hatte, hat vor dem Finale in Courchevel am Freitag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) 3,06 Sekunden Rückstand auf den führenden Österreicher Marco Schwarz. Nach 30 von insgesamt 100 Startern lag er damit nur auf Rang 19. Sein Teamkollege Fabian Gratz (+5,63 Sekunden) lag auf Platz 26.

Zweiter war Abfahrts-Weltmeister Marco Odermatt aus der Schweiz, Dritter der Slowene Zan Kranjec.