Herr Neureuther, können Sie sich noch an Ihre Kindheit in den Alpen erinnern?

Felix Neureuther: Wir hatten ja das große Glück, in Garmisch-Partenkirchen mitten in den Bergen aufzuwachsen. Der Opa meiner Mutter hatte die Winklmoosalm, die Eltern meines Vaters ein Berghaus. Als Kinder waren die Berge unser Spielplatz. So entwickelst du natürlich ein großes Bewusstsein für die Natur. Uns

...