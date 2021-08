Silberner Auftakt

Izu. Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich nahmen sich auf dem großen Podest ein wenig schüchtern an die Hand, dann zauberte die Silbermedaille allmählich doch ein Lächeln in das Gesicht der beiden Turbo-Sprinterinnen. „Wenn man Silber gewinnt, hat man den Lauf verloren. Dann ist man erstmal enttäuscht. Aber jetzt freue mich einfach, dass wir diese Medaille haben“, sagte Dreifach-Weltmeisterin Hinze nach dem spektakulären Bahnrad-Auftakt bei den Olympischen Spielen auf der Highspeed-Bahn von Izu und Friedrich ergänzte: „Jetzt sind wir megastolz“. Die Winzigkeit von 0,085 Sekunden hat den noch so jungen Stars im deutschen Team bei der Weltrekord-Show zum Olympiasieg gefehlt.

Ein Wimpernschlag schneller und das Duo hätte die Nachfolge der Golden Girls Kristina Vogel und Miriam Welte angetreten. Ein dickes Lob gab es trotzdem von Vogel, die als Expertin auf der Tribüne hin und weg war. „Ich freue mich mega. Silber ist gewonnen“, sagte die seit 2018 querschnittsgelähmte Rekord-Weltmeisterin.

Gleich zweimal pulverisierte das Duo den deutschen Rekord der London-Siegerinnen Vogel und Welte auf nun 31,905 Sekunden. „Der Lauf war fast perfekt“, schwärmte Bundestrainer Detlef Uibel. Nur die Chinesinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi waren noch etwas besser und fuhren sogar Weltrekord. „Es war superknapp. Wir haben schon gedacht, dass wir sie schlagen können“, sagte Hinze.

Es war den ganzen Tag ein Kräftemessen auf allerhöchstem Niveau. In der Qualifikation legte das deutsche Team die Bestzeit vor, dann antworteten die Asiatinnen, ehe es zum großen Showdown vor 1000 restlos begeisterten Zuschauern kam. dpa

