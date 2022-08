Trübsal blasen? Das kam für Kristin Pudenz nicht in Frage. Nicht mit Silber dekoriert, nicht an diesem besonderen Abend. Dass der Diskuswerferin des SC Potsdam ganze acht Zentimeter zum Titel bei der Leichtathletik-EM in München fehlten? Daran wollte die 29-Jährige keinen Gedanken verschwenden. Genauso wenig, wie an die WM in Eugene (USA) die vor im Juli gar nicht nach Wunsch verlaufen war.

