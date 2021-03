Budapest. Das deutsche Ringer-Team war aus dem Häuschen. „Dieses Ende war gigantisch. Das brennt sich in die Köpfe ein wie ein WM-Titel“, sagte Sportdirektor Jannis Zamanduridis. Im letzten Moment hatte Griechisch-Römisch-Athlet Etienne Kinsinger am Samstag noch den Sprung zu Olympia geschafft. Mit einem spektakulären Angriff wenige Sekunden vor dem Ende drehte er beim europäischen Quali-Turnier in Budapest das Halbfinale der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm gegen den Aserbaidschaner Murad Mammadov zu seinen Gunsten und löste so das Ticket nach Tokio.

Es ist das siebte für den Deutschen Ringer-Bund. Neben Kinsinger hatte sich in Budapest schon Freistiler Gennadij Cudinovic in der Klasse bis 125 Kilogramm qualifiziert. Der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler, Ex-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken, Anna Schellder sowie der Olympia-Dritte Denis Kudla und Eduard Popp – beide im Team Tokio der Metropolregion – haben ihre Startplätze sicher. dpa