Leimen/Lausanne. Die Interimsführung des Gewichtheber-Weltverbandes IWF „riskiert den Tod unserer Sportart“. Mit solch drastischen Worten appelliert Florian Sperl, Präsident der Deutschen Schwerathleten, an die Verantwortlichen, endlich die Forderungen des Internationalen Olympischen Komitees umzusetzen.

AdUnit urban-intext1

Das IOC, mit Thomas Bach an der Spitze, hatte in seiner jüngsten Sitzung scharf wie nur ganz selten gefordert, rasch Reformen im Bereich Governance und Anti-Doping-Kampf vorzunehmen. „Wenn die Bedenken nicht in zufriedenstellender und zeitnaher Weise angegangen werden, wird das IOC Executive Board (15-köpfiges Verwaltungsgremium/Anmerk. d. Red.) den Platz des Gewichthebens im Programm der Olympischen Spiele Paris 2024 und zukünftiger Olympischer Spiele überprüfen müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach einer ähnlichen Aufforderung des IOC Ende Januar ist das als allerletzte Warnung zu verstehen.

Offener Brief an Verbandsboss

So sieht da auch Sperl. Der 33-Jährige hat sich deshalb in einem offenen Brief – verfasst auf Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch – an die IWF-Spitze um den Interims-Präsidenten Michael Irani gewandt. „Ich fordere Sie im Namen unzähliger Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer, ehren- und hauptamtlicher Funktionäre als auch andere Begleiter des Gewichthebens auf, die eindeutigen Forderungen des IOC umgehend und detailliert mit aller Vollständigkeit zu erfüllen. Nur das und nichts Anderes garantiert uns den Fortbestand als Mitglied der Olympischen Familie.“

Hauptkritikpunkte Sperls und des IOC sind Aufweichungen im Anti-Doping-Kampf sowie Winkelzüge im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen. „Wir fordern Sie auf, diese Politik umgehend zu beenden und die Forderung des IOC umzusetzen. Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein, müssen Sie und Ihre Kollegen sofort zurücktreten und damit den Weg freimachen für Personen, die uns mit ihren Taten die Olympische Gemeinschaft erhalten“, schreibt Sperl. „Die IWF muss zum richtigen Handeln gezwungen werden. Sonst schließt sich die Tür für Gewichtheber für immer.“