Shopping-Geld für den Hochzeitstag

Neulich vor ein paar Jahren in der Umkleide einer Eishockey-Altherrenmannschaft. Wo es nach großer, weiter Sportwelt duftet. Also nach alten Socken, mehrfach durchgeschwitzten Ribanos (so nannte man früher die einteilige Unterwäsche) und versagenden Deorollern. Die Ansammlung von längst vergessen Ex-Stars und ambitionierten Hobbyspielern zieht gerade ihre Schlittschuhe an. Da springt einer wie vom Affen gebissen auf, streift seine Montur wieder ab und flüchtet mit den Worten nach Hause: Mist, ich habe ja heute Hochzeitstag!

Anstatt die Liebste morgens mit einem Küsschen zu wecken, mit einem Blumenstrauß und Brezen am Frühstückstisch zu umgarnen, hat der Büffel alles vergessen und gönnte sich stattdessen seine Männerauszeit – Hockey statt Hochzeitstag.

Die Dramen über verschluderte Jubiläumstage spielen sich tagtäglich hundertfach rund um den Erdball ab. Bei den US Open der Tennisprofis in New York ist ein weiteres Kapitel in dem dicken Schinken der komplizierten Beziehungswelt zwischen Frauen und Männern hinzugekommen. Ausgerechnet ein kaum für möglich gehaltener Sieg hat nun Daniil Medwedew davor bewahrt, mit leeren Händen am Hochzeitstag dazustehen. Nach seinem Überraschungserfolg im Finale gegen den haushohen Favoriten Novak Djokovic berichtete der Russe in seiner Siegesrede im Arthur Ashe Stadium, dass er wegen seiner unglaublichen Erfolgsserie keine Zeit gefunden habe, um ein Geschenk für seine Frau zu finden.

Das hat dem 25-Jährigen offenbar Kopfzerbrechen bereitet. Er dachte, dass er nun einfach gewinnen müsse. Nun ja, die Trophäe wird der Sieger wohl kaum als Schmuckstück-Ersatz seiner Liebstenanbieten können. Doch als Zugabe gibt es einen Siegerscheck in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar. Das sollte beim Shoppen doch helfen, scherzte die Moderatorin der Siegerzeremonie. Der Hausfrieden im Hause Medwedew ist gerettet.

Wie unser Mannschaftskollege den Abend irgendwie hingebogen hat, ist nicht überliefert. Bestätigten Berichten zufolge ist das Paar bis heute glücklich verheiratet.