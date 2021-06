Shaqiri lässt die Schweiz hoffen

Baku. Die Schweizer Nationalspieler um Matchwinner Xherdan Shaqiri schlenderten erschöpft und erleichtert in die spärlich besetzte Fankurve und ließen sich von etwa 100 Anhängern feiern. Mit seinem Doppelpack beim 3:1 (2:0)-Sieg gegen die Türkei vor 20 000 Zuschauern in Baku hat der frühere Münchner am Sonntag die Hoffnungen der Schweiz auf einen Einzug ins Achtelfinale bei der Fußball-EM genährt und dem Rivalen den vorzeitigen K.o. versetzt.

AdUnit urban-intext1

Der Ex-Frankfurter Haris Seferovic brachte die stark verbesserten Eidgenossen in der sechsten Minute in Führung, ehe Shaqiri (26./68.) zweimal sehenswert traf. „Es war wichtig, dass wir heute eine Reaktion als Mannschaft gezeigt haben. Ich bin stolz darauf. Jetzt schauen wir, was der Sieg Wert ist“, sagte Shaqiri.

Die Schweizer verpassten zwar hinter Italien (9) und den punktgleichen Walisern die direkte Qualifikation für das Achtelfinale, können die K.o.-Runde aber noch als einer der vier besten Gruppendritten erreichen. „Wir haben ein starkes Spiel gemacht und können uns höchstens vorwerfen, nicht noch mehr Tore erzielt zu haben“, sagte Seferovic. „Noch ein, zwei Tore mehr und den Gegentreffer verhindern – wenn uns das gelungen wäre, dann wäre das die perfekte Leistung gewesen.“

Pfiffe für die Türkei

Irfan Can Kahveci (62.) gelang zwar das erste Tor für die Türkei bei dieser EM, das blamable Aus des Halbfinalisten von 2008 als punktloser Gruppenletzter konnte er aber nicht verhindern. Entsprechend enttäuscht flüchteten die Schützlinge von Trainer Senol Günes – begleitet von Pfiffen ihrer Fans – direkt nach dem Abpfiff in die Stadion-Katakomben.

AdUnit urban-intext2

Dabei waren die Türken offensiv in das Gruppenfinale gestartet. Anders als in den Partien gegen Italien (0:3) und Wales (0:2) suchten sie von Beginn an konsequent den Weg zum Tor. Nach vier Minuten zwang Kaan Ayhan den Schweizer Torwart Yann Sommer, der am Mittwoch erneut Vater geworden war, zu einer Glanzparade. Mitten in diese Drangphase der Türkei platzte das Führungstor der Eidgenossen hinein. dpa