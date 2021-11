Sei nicht traurig, lieber Davie

Hat er ja Recht gehabt, der Rilke Rainer. Wer jetzt allein ist, wird es wirklich lange bleiben. Einfach mal bei Joshua Kimmich nachfragen. Der Dichter hatte eher keine impfverweigernden Fußballer im Sinn, die sich unfreiwillig in Quarantäne befinden, aber gerade das macht Kunst ja aus: die universelle Gültigkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rilke wird wohl auch nicht an weltenumrundende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gedacht haben, die sich im Weltall der eigenen Vergänglichkeit gewahr werden. Eben diesen Helden der Moderne aber widmet die Europäischen Weltraumagentur Esa eine ihrer neuesten Erfindungen. Rilke wäre zweifellos ein großer Freund des Roboters, den das Bodenpersonal dem deutschen Astronaut Matthias Maurer mit auf dem Weg ins All schickten. Das Assistenzsystem Cimon ist ein frei fliegender, medizinballgroßer (was wohl Felix Magath freuen dürfte) Roboter mit Sprachsteuerung, der auch der Erheiterung dienen soll. Der gute Cimon könne beispielsweise Witze erzählen, wenn Maurer mal wieder Fragen der menschlichen Existenz nachhängt, berichtet der Chef der Esa, Josef Aschbacher.

So einen Cimon könnte Kimmich gerade zweifellos gut gebrauchen. Ein wenig Zerstreuung schadet sicherlich nicht, wenn sich der Mittelfeldspieler mal wieder graut, welche der unbekannten Impfnebenwirkungen ihm nun dem Karriereende näherbringen könnte.

Selbstverständlich ist der Münchner nicht der einzige Profi, der ein wenig Aufmunterung vertragen könnte. Sein im Dienst der Berliner Hertha stehender Kollege Davie Selke beispielsweise dürfte auch schon fröhlichere Tage verbracht haben. Nach der 0:2-Niederlage gegen Union Berlin warf der Stürmer sein Trikot in den Hertha-Fanblock. Statt sich aber über die Devotionalie zu freuen, warf ein Fan das Oberteil gleich wieder zurück. Cimon könnte Selke nun gut zureden. Schulterklopfer sind den Fußballern nicht unbekannt, wenden sich aber im Misserfolgsfall schnell ab – Cimon nicht. Ein wenig Zuspruch würde dem Stürmer gewiss guttun. Der Roboter könnte Selke beispielsweise den Witz erzählen, wie sich ein Spieler der Möglichkeit beraubt, mit seinen Freunden auf dem Platz zu stehen und stattdessen lieber alleine zu Hause rumhängt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2