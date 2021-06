Sehnsucht nach dem Karottensalat

Ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft live im Stadion erleben zu können, ist nicht nur für Fans zu einer ziemlich diffizilen Angelegenheit geworden. Auch unter den Berichterstattern hat die Pandemie eine angespannte Situation verschärft.

Am Anfang steht die sogenannte Akkreditierung. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wählt 120 Reporter von Zeitungen und Online-Portalen aus, die eine Turnier-Akkreditierung bekommen – also die grundsätzliche Berechtigung, bei den EM-Spielen als Journalist Einlass gewährt zu bekommen. Kriterien sind dabei die Reichweite des Mediums und wie treu die Spiele der Nationalelf in den vergangenen Jahren begleitet worden sind.

In diesem illustren Kreis war diese Redaktion schon einmal dabei, nicht selbstverständlich. Früher bedeutete eine Akkreditierung jedoch fast automatisch, bei allen deutschen Partien auch ein sogenanntes Matchticket zugeteilt zu bekommen, die konkrete Eintrittskarte für die jeweilige Partie. Aber auch das ist schwieriger geworden. Durch die Einschränkungen wegen der Pandemie hat die UEFA als Veranstalter des Turniers ebenfalls die Plätze für Journalisten reduziert. Im Vorfeld der EM gab es deshalb viel Ärger und Chaos.

Für die drei deutschen Vorrundenspiele in München bekamen einige Zeitungen nur ein Matchticket, andere alle drei Partien. Manchen Kollegen wurden bereits erteilte Zusagen für Spiele kurzfristig wieder gestrichen. Das sorgte für viel Frust. Verständlich.

Im Akkreditierungszentrum im Schatten der Münchner Arena herrscht dagegen entspannte Stimmung. „Sie sind schon a weng rumgekommen“, sagt der Mitarbeiter des bayerischen Landeskriminalamts bei der vorgeschalteten Sicherheitsüberprüfung der Journalisten, als er meinen Pass durchblättert. Mit Einreisestempeln aus Südafrika, Simbabwe, Mexiko, Kolumbien oder Costa Rica. Erinnerungen an eine Zeit, als man die Welt noch unbeschwert bereisen konnte.

Danach dauert es keine zehn Minuten mehr, bis ich den wertvollen Umhänger ausgehändigt bekomme – akkreditierter Journalist für die EM 2020, die aus bekannten Gründen erst 2021 stattfindet. Voraussetzung dafür, ins Stadion zu dürfen, ist unter anderem ein Corona-Zertifikat, bei dem die Journalisten Fragen zum Virus beantworten müssen, die eher auf „Sendung-mit-der-Maus“-Niveau angesiedelt sind. Aber egal, Hauptsache drin.

Im schmucklosen Medienzentrum selbst hat die UEFA für die Grundversorgung der Journalisten ein eigenwilliges Angebot zusammengestellt. Eine „Freshly Baked Pretzl“ gibt es für happige fünf Euro. Der hungrige Reporter, der kein Laugengebäck mag, muss mit einem in Remoulade ertränkten Sandwich vorlieb nehmen. Bei diesen kulinarischen Optionen freut man sich schon auf die nächste Bundesliga-Saison: mit dem exzellenten Karottensalat in Hoffenheim oder den traditionell gereichten Frankfurter Würstchen bei der Eintracht.

