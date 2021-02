Mannheim. Nach den ersten Jubelszenen auf dem Parkett holte Felix Koslowski, der Trainer des SSC Palmberg Schwerin, seine Mannschaft vor der Trainerbank zusammen – und ließ zwei lange „Jaaaaaa!“-Schreie los, die in der zuschauerlosen SAP Arena nicht zu überhören waren. Mit einem so deutlichen Ausgang des Endspiels hatte der 36-Jährige, der auch Frauen-Bundestrainer ist, nicht gerechnet. Ein 3:0 (25:19, 25:13, 25:18)-Erfolg über den SC Potsdam sicherte dem Supercup-Gewinner am Sonntag den siebten DVV-Pokaltitel seiner Geschichte – und die zweite Trophäe in Mannheim nach 2019.

„Ich bin ein bisschen überrascht vom Ergebnis und sehr, sehr stolz“, sagte Koslowski hinterher. Schwerins Coach sprach von „wesentlichen Dingen“, die seine junge Mannschaft richtig löste. „Die haben das so cool gemacht und runtergespielt“, freute sich Koslowski – und erinnerte an den schwierigen Jahresabschluss 2020, als sein Team gleich zweimal in Corona-Quarantäne musste. „Wir sind mit positiven und negativen Emotionen hierhergekommen. Das Pokalfinale Ende Februar war das Ziel“, betonte Koslowski – und dankte allen, die diesen Pokalerfolg möglich machten: „Es gibt viele Leute, die im Hintergrund arbeiten und es macht mich stolz, mit diesen Leuten zu arbeiten.“

Zur Einordnung: Die jüngsten vier Vergleiche zwischen dem Tabellendritten Schwerin und dem Vierten aus Potsdam waren alle in den fünften Satz gegangen. Dreimal – darunter auch in den zwei Partien in der laufenden Bundesliga-Saison – hatte Koslowskis Team knapp die Nase vorn behalten. In Mannheim ließ der SSC Palmberg vom ersten Ballwechsel an wenig anbrennen. „Wir konnten alles so umsetzen, wie wir es vorher besprochen hatten“, meinte SSC-Libera Anna Pogany nach ihrem dritten Pokaltriumph bei „Sport1“.

Im ersten Satz baute Schwerin eine frühe 3:0-Führung zielsicher aus (10:5, 14:6, 22:12). Vor dem Punkt zum 25:19 ließen die SSC-Frauen aber fünf Satzbälle ungenutzt. In Durchgang zwei legten die Schwerinerinnen ein 4:0 vor. Danach wurde es wieder deutlich – 11:6, 15:7, 22:11. Ein Block von Hayley Spelman sorgte dafür, dass diesmal gleich der erste Satzball saß.

Erst im dritten Satz gab es den erwarteten offenen Schlagabtausch – wenngleich die Führung fast durchweg in Schweriner Händen blieb. Mit dem Punkt zum 13:13 erreichte Potsdam zum ersten und einzigen Mal einen Gleichstand. „Wir haben nicht gezittert, wussten aber, dass Potsdam jederzeit zurückkommen kann. Deshalb haben wir nicht so sehr auf den Spielstand geschaut“, schilderte Pogany. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, hielt dagegen Potsdams Außenangreiferin Antonia Stautz fest. SCP-Trainer Guillermo Naranjo Hernandez, der Schwerin und Koslowski im DVV-Finale 2017 mit Stuttgart besiegt hatte, machte „kleine Fehler in entscheidenden Momenten“ aus. „Wir nehmen dieses Spiel als Erfahrung mit, um zu wachsen“, erklärte der Spanier nach der Potsdamer Finalpremiere.

Einen Drei-Satz-Erfolg der spannenderen Art gab es im anschließenden Finale der Männer. Hier setzten sich die United Volleys Frankfurt mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) gegen die Netzhoppers KW-Bestensee durch. Für die 2015 gegründeten Hessen, die genauso wie Königs Wusterhausen zum ersten Mal im DVV-Endspiel standen, ist es der erste Titel der Vereinshistorie.

Heidelberger Hüger mischt mit

Im Auftaktsatz lag Frankfurt schon 14:19 hinten, im eng geführten zweiten Durchgang kamen die United Volleys nach einem 13:15 zurück. Im letzten Satz zogen die Hessen, bei denen der 17-jährige Heidelberger Linus Hüger zum Einsatz kam, kurzzeitig auf 9:4 davon. Die Netzhoppers bewiesen zwar Comeback-Qualitäten (9:10, 19:20), näher ließ der neue Champion die Brandenburger aber nicht herankommen. „Ein superschönes Gefühl“ nannte Außenangreifer Tim Grozer den Moment, als er den Matchball über das Netz drückte.

In der Liga hatte der Tabellensechste aus Frankfurt zweimal gegen den Siebten verloren. Als „Player of the Match“ wurden zwei Mittelblocker ausgezeichnet: Schwerins Lauren Barfield (14 Punkte) und der bärenstarke Argentinier Facundo Imhoff (zwölf).