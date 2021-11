Basti Schwele war in den vergangenen Tagen im Dauereinsatz am Mikrofon. Zusammen mit Rick Goldmann kommentierte er für den Fernsehsender Sport1 die Spiele der Nationalmannschaft beim Deutschland Cup in Krefeld. „Es ist schon erstaunlich, wie schnell die Spieler, die neu dazugestoßen sind, das System von Toni Söderholm verstehen und es umsetzen. Das war wie aus einem Guss“, lobte Schwele nach

...