Torun. Ex-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat zum Auftakt der Hallen-EM der Leichtathleten im polnischen Torun kurzen Prozess gemacht. Im ersten Versuch stieß die 35-jährige Kugelstoßerin von der LV 90 Erzgebirge am Donnerstag mit 18,86 Meter die beste Weite und kämpft am Freitag im Finale um eine Medaille. „Es ist alles gut gegangen“, sagte die Zweite der Hallen-EM von 2019. Als Siebte schaffte auch Sara Gambetta (Halle) mit 18,43 Meter den Einzug in den Endkampf.

Mateusz Przybylko aus Leverkusen und der Tübinger Tobias Potye zogen mit überquerten 2,21 Metern in die Medaillenrunde der Hochspringer ein. Der deutsche Hallen-Meister Jonas Wagner (Dresdner SC 1898) schied mit 2,16 Metern aus. Im Weitsprung überstand Maximilian Entholzner (LAC Passau) den ersten Tag erfolgreich. Mit 7,91 Meter wurde er Dritter. Als Zweite des Vorlaufs über 3000 Meter zog Elena Burkard von der LG farbtex Nordschwarzwald mit einer Zeit von 8:56,56 Minuten in den Endlauf ein. dpa