Schwanitz scheitert in der Qualifikation

Tokio. Die Frohnatur Christina Schwanitz wehrte sich nach ihrem traurigen Abschied von Olympia tapfer gegen die Tränen – bis sie auch diesen Kampf noch verlor. „Ich bin aufgewühlt, sehr enttäuscht“, schluchzte die 35 Jahre alte Sächsin nach ihrem Scheitern in der Kugelstoß-Qualifikation bei den Tokio-Spielen und seufzte: „Tja, so ist das eben.“

Der beste Stoß auf 18,08 Meter war deutlich zu wenig, um bei ihren vierten Spielen in den Medaillenkampf einzuziehen und für die Ex-Weltmeisterin einfach indiskutabel. Im Finale steht dagegen Sara Gambetta aus Halle/Saale mit 18,57 Meter. „Dafür, dass es meine letzten Spielen waren, ist es enttäuschend, wenn man so vom Platz schleichen muss“, sagte Schwanitz. Nichts wurde es mit einem Happy End nach einer verkorksten Saison. „Ich bin am großen Coup, an meinem Kopf gescheitert.“ dpa