Schrötter fährt auf Platz sechs

Hohenstein-Ernstthal. Motorradpilot Marcel Schrötter hat beim ersten WM-Geisterrennen in der Geschichte des Sachsenrings durch eine spektakuläre Aufholjagd begeistert. Der Landsberger holte auf der 3,7 Kilometer langen Strecke alles aus sich und seiner Maschine heraus. Von Startplatz 17 aus kämpfte sich der Deutsche beim Heimrennen in Hohenstein-Ernstthal durch das Feld immer weiter nach vorne und wurde nach 28 Runden als Sechster abgewunken. Dadurch verbesserte sich Schrötter auch im Gesamtklassement. Der einzige deutsche Stammfahrer der Motorrad-WM reist damit kommende Woche als WM-Sechster der Moto2 zum Grand Prix in Assen. Noch besser als für Schrötter lief es beim Grand Prix von Deutschland für Ex-Weltmeister Marc Marquez, der das Rennen der MotoGP gewann. dpa

AdUnit urban-intext1