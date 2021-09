Schröders Galgenhumor

Braunschweig. Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat Humor bewiesen und seine Fans zu den besten Witzen über seinen misslungenen Vertragspoker in der NBA aufgefordert. In einem Social-Media-Beitrag zu seinem 28. Geburtstag postete er am Mittwochabend eine entsprechende Aufforderung. „Ich mache das EIN Mal!“, schrieb Schröder. „Es ist mein Geburtstag. Also lasst es uns hinter uns bringen und dann zur Tagesordnung übergehen.“

Der beste deutsche Basketballspieler hatte sich in den vergangenen Monaten böse verzockt und ein Angebot der Los Angeles Lakers über vier Jahre und 84 Millionen US-Dollar abgelehnt in der Annahme, einen besseren Vertrag bekommen zu können. Die Lakers orientierten sich aber um, Schröder unterschrieb schließlich bei den Boston Celtics - für 5,9 Millionen US-Dollar und ein Jahr. Schröder bekam unter dem Post jede Menge Respekt für seinen Humor und Geburtstagsglückwünsche auch vieler anderer Profisportler wie seinem Ex-Lakers-Teamkollege Anthony Davis oder Tennis-Profi und Celtics-Fan Nick Kyrgios. Nationalmannschaftskollege Moritz Wagner reagierte mit einem einfachen „Lol“ – laughing out loud, zu deutsch: Lache laut. dpa