Schon neue Ziele im Kopf

Tokio. Nach dem Bronze-Coup bei der Olympia-Premiere herzte Slalomkanutin Andrea Herzog ihren Trainer, ehe sie ihrem Freund Philipp Reichenbach in die Arme fiel. „Ich bin gerade überglücklich, ich kann es nicht fassen. Die anderen sind super gefahren“, sagte die 21-jährige Leipzigerin. Die Anderen, das waren die mehrmaligen Weltmeisterinnen Jessica Fox (27) aus Australien und Mallory Franklin (27) aus Großbritannien, die im Einer-Canadier im Kasai Canoe Slalom Centre in Tokio Gold und Silber holten. Auch Herzog zeigte am Donnerstag ein enormes Gefühl beim Tanz um die Stangen und fuhr beim ersten Olympia-Rennen in dieser Disziplin solide zu Bronze.

Für das deutsche Kanuslalom-Team ist es nach Gold durch Ricarda Funk und Bronze durch Sideris Tasiadis bereits die dritte Medaille nach dem dritten Wettbewerb bei den Sommerspielen in Tokio. Dies gelang zuletzt bei Olympia 1996 in Atlanta. „Das gibt uns Zuversicht“, sagte Kanu-Verbands-Präsident Thomas Konietzko.

Dritte Medaille gibt Zuversicht

Sportsoldatin Herzog hatte auf der anspruchsvollen Strecke im 25-Stangen-Labyrinth einen Rückstand von 6,09 Sekunden auf die Olympiasiegerin. Herzog leistete sich genau wie Franklin einen Fehler, Fox blieb bei ihrem Lauf dagegen fehlerfrei. Die junge Deutsche wollte angreifen, fand aber die perfekte Linie nicht. „Ich wusste, dass der Lauf nicht perfekt ist. Es waren einige kleine Ecken drin, unter anderem habe ich eine Rückwärtsdrehung an Tor neun gemacht, die nicht unbedingt geplant war“, sagte sie selbstkritisch und fügte an: „Auch die blöde Berührung war total bescheuert, aber sie ist nun mal passiert und ich bin froh, dass es trotzdem noch gereicht hat. Ich hätte mich schon sehr über den vierten Platz geärgert.“

Nun steht für Herzog erstmal eine ausgelassene Feier daheim mit der Familie an – und Urlaub. Dann gibt es neue Ziele. „Die gehen nicht aus. Blöd gesprochen war es jetzt nur die Bronzemedaille in Anführungsstrichen. Ich habe noch Luft nach oben, man kann sich immer verbessern“, sagte sie. dpa

