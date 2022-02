Schock nach Bahnrekord

Yanqing. Nach der schmerzhaften Bauchlandung ließ Rodel-Favoritin Julia Taubitz (Bild) ihren Tränen freien Lauf. Die Weltcup-Gesamtsiegerin eröffnete das olympische Rennen zunächst mit Bahnrekord, stürzte aber im zweiten Lauf in der berüchtigten Kurve 13 mit gut 120 km/h und muss alle Gold-Hoffnungen begraben. Einen Tag nach dem Coup von Johannes Ludwig steht dagegen Taubitz’ Rivalin Natalie Geisenberger als Halbzeit-Führende vor der nächsten Goldmedaille. Zweite ist die Olympia-Debütantin Anna Berreiter aus Berchtesgaden. Am Dienstag werden die Läufe drei und vier ausgetragen.

„Natürlich ist sie im Moment etwas zerstört, sie liegt etwas am Boden. Aber das gehört bei uns dazu, da muss man wieder aufstehen“, sagte Cheftrainer Norbert Loch. „Es fahren keine Maschinen da runter, es sind Menschen und die machen Fehler. Sie hat in der Kurve 13 einen Fahrfehler gemacht, der dann zum Sturz geführt hat.“ Von Platz eins ging es so auf Platz 14 zurück.

Nach so einem Fehler wirkt laut Coach Loch nur noch die Physik. „Ich habe ihr gesagt, sie hat eine Sekunde zu Platz drei. Das ist Julias Chance, wenn sie zwei Topläufe zeigt.“ dpa (Bild: dpa)

