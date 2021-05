Schmerzhaftes Ende des großen Traums

Cortina d’Ampezzo. Emanuel Buchmanns Traum vom ersten Podiumsplatz bei einer großen Rundfahrt zerplatzte auf einer tristen Brücke im Nordosten Italiens. Mit stark blutendem Gesicht hockte die deutsche Radsport-Hoffnung nach einem Massensturz am Pfingstsonntag auf einer hölzernen Leitplanke und ahnte wohl schon, dass der Giro d’Italia für ihn beendet ist. „Es ist das Schlimmste, was uns passieren konnte. Es war unser großes Ziel, Emu auf das Podium zu bringen. Er hatte die Form dazu, war gut im Klassement platziert, und alle haben auf dieses Ziel hingearbeitet“, sagte Jens Zemke, sportlicher Leiter beim Team Bora-hansgrohe.

Als der Giro-Tross die 15. Etappe fortsetzte, war Buchmann schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Dort wurden eine Gehirnerschütterung, Schnitt- und Risswunden sowie Prellungen im Gesicht diagnostiziert. Die Schnittwunden im Mund mussten genäht werden. „Wir haben dazu einen Spezialisten, einen Gesichtschirurgen, hinzugezogen“, sagte Teamarzt Christopher Edler. Am späten Sonntagabend kehrte Buchmann ins Teamhotel zurück, am Dienstag steht die Rückreise nach Deutschland auf dem Programm. Die wegen schlechten Wetters drastisch verkürzte Königsetappe mit dem überlegenen Sieg von Top-Favorit Egan Bernal aus Kolumbien verfolgte Buchmann am Montag aus der Ferne.

Für den 28-Jährigen, aber auch für den gesamten Rennstall ist das Ausscheiden eine bittere Nachricht. Buchmann selbst war guten Mutes. Bei der Etappe zum Monte Zoncolan hatte er mit den Besten mitgehalten und seinen sechsten Platz im Gesamtrang verteidigt. Nur 45 Sekunden Rückstand auf Platz drei hatte er noch. „Es war ein guter Tag. Ich bin zufrieden. Ich weiß, dass die Form stimmt, und freue mich auf die Berge, die noch kommen“, hatte Buchmann weniger als eine halbe Stunde vor dem Sturz gesagt.

Doch dann kam der Schreck, die schmerzhafte Bodenberührung, das Aus. „Es war ein Massensturz, wie er immer mal wieder passieren kann. Emu war leider zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort“, sagte Teamkollege Felix Großschartner. Statt auf dem Podium in Mailand endete der Giro für Buchmann nun etwas außerhalb der Lagunenstadt Grado eine Woche zu früh. dpa

