Schefvert zur WM

Mannheim. Rückraumspieler Olle Forsell Schefvert vom Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist für die Weltmeisterschaft in seiner schwedischen Heimat im Januar nachnominiert worden. Der 29-Jährige rückt für den verletzten Karl Wallinius in den Kader des amtierenden Europameisters und wurde nun erstmals in die Nationalmannschaft berufen.

„Besser spät als nie! Ich war natürlich überrascht, als ich den Anruf bekam, bin aber sehr glücklich und stolz. Nicht viele Menschen erleben überhaupt eine Weltmeisterschaft und noch weniger erleben sie auf heimischem Boden. Die WM zu Hause in Göteborg spielen zu können, wird fantastisch“, sagte Forsell Schefvert, der in dieser Saison überragende Leistungen bei den Löwen zeigt und zu einer zentralen Figur in der Abwehr und im Umschaltspiel avancierte.

Mit Torwart Mikael Appelgren und Rückraumspieler Albin Lagergren stehen zwei weitere Löwen im schwedischen Team. mast