Levens. Maximilian Schachmann (Bild) schaute ungläubig, der verhinderte Tour-Sieger Primoz Roglic erlebte ein enttäuschendes Déjà-vu: Der deutsche Klassikerspezialist hat überraschend seinen Titel bei der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza verteidigt und den Führenden Roglic am letzten Tag noch abgefangen. Auf dem Podium strahlte der Hoffnungsträger vom Team Bora-hansgrohe mit seinem Gelben Trikot, Blumen und einem Plüschlöwen.

„Das war ein verrückter Tag. Ich habe gemischte Gefühle“, sagte Gesamtsieger Schachmann, der auch auf den Sturz seines Rivalen Roglic angesprochen wurde. „Ich weiß nicht, ob ich glücklich sein kann. Es ist nicht toll, so zu gewinnen. Es ist ein bisschen schwierig.“ Die Titelverteidigung sei allerdings ganz klar „das Ziel“ gewesen, fügte er an.

Auf den 93 Kilometern von Plan-du-Var nach Levens war Schachmann am Sonntag mit der Spitzengruppe auf Rang zehn ins Ziel gekommen. Souverän parierte er in der Schlussphase alle Angriffe seiner Widersacher, die in Abwesenheit von Roglic selbst noch nach dem Siegertrikot greifen wollten. Roglic hatte sich bei seinem Sturz am Schlusstag Schürfwunden zugezogen. Der Tagessieg ging an den Dänen Magnus Cort Nielsen. dpa