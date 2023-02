Sandhausen-Coach Schwartz lobt Gegner Darmstadt 98

Sandhausen. Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist von der Arbeit der Verantwortlichen beim Spitzenreiter SV Darmstadt 98 begeistert. "Hut ab! Der Verein steht zu Recht dort, wo er steht", sagte der Coach zwei Tage vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Sandhausen. "Die Qualität der Einzelspieler ist vielleicht nicht so gut wie zum Beispiel in Bielefeld. Aber sie wissen genau, was sie tun müssen und die Erfolgserlebnisse bringen sie weiter." Auch seinen Kollegen Torsten Lieberknecht lobte Schwartz, der nach dem 2:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld den Schwung aus dem erfolgreichen Rückrunden-Start mitnehmen möchte.

In personeller Hinsicht fehlt dem SVS wohl nur Kemal Ademi, der nach einer Verletzung noch Trainingsrückstand hat. Neuzugang Marcel Mehlem steigt am Mittwoch ein und könnte bereits eine Option sein. Mit 26 Feldspielern und vier Torhütern sei der Kader zwar groß, gab Schwartz zu. "Wir können aber auf Verletzungen reagieren", ergänzte der 55-Jährige.

Obwohl die Wechselfrist in Deutschland abgelaufen ist, könnte sich am Hardtwald noch etwas tun. Marcel Ritzmaier und Arne Sicker spielen in den Planungen von Schwartz keine Rolle mehr. Jedoch gebe es noch keine Angebote aus dem Ausland, bestätigte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.