Sanders Lehren aus der WM

Aspen. Das bislang unbekannte Terrain verunsicherte Andreas Sander. So richtig heimisch fühlte sich der deutsche Skirennfahrer bei seiner Premiere auf einem Weltcup-Podest nicht. Wie funktioniert das hier oben? Ein kurzer Blick zu Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde half. Sander riss die Arme in die Luft, öffnete die Champagner-Flasche und lächelte. Zunächst in die falsche Kamera, aber er lächelte.

Dass der Wahl-Bayer aus Burgberg im Allgäu die Abläufe der Siegerehrung noch nicht verinnerlicht hatte, verwunderte nicht. Schließlich stand Sander im 180. Weltcup-Rennen erstmals auf dem Podest. Als „sensationell“ empfand er seinen zweiten Platz im Super-G von Aspen. Es war das erste Weltcup-Podium im Speed für den Deutschen Skiverband seit drei Jahren. „Ich bin glücklich und teils überrascht, dass es endlich geklappt hat“, sagte Sander.

Überrascht dürfte auch sein Trainerstab gewesen sein. Seit WM-Silber 2021 ist Sanders Talent zwar in aller Munde. Doch die anschließende Durststrecke – bestimmt von Verletzungen, Materialfehlern und Hundertstelsekunden-Pech – schien nicht enden zu wollen. „Wir haben rein vom Ergebnis den Anschluss an die absolute Weltspitze im Speed verloren“, sagte Alpin-Direktor Wolfgang Maier zuletzt und beklagte den fehlenden „Killer-Instinkt“ bei den Athleten.

Nur wenig fehlt zur Krönung

Ein Weckruf für Sander? In den Rocky Mountains ging der gebürtige Westfale „all in“. Er attackierte vom Start weg und spielte vor allem in den Gleitpassagen seine Stärken aus. Bis zur letzten Zwischenzeit lag Sander sogar vor Überflieger Odermatt. Am Ende trennte ihn die Winzigkeit von fünf Hundertstelsekunden von der absoluten Krönung. „Es war möglich“, wusste Sander. Fehler aus der Vergangenheit gilt es nun, in Zukunft zu vermeiden.

Wieso gelang der Durchbruch nach der WM nicht? Alpin-Direktor Maier glaubt, die Antwort zu kennen. „Andi hat probiert, alles zu perfektionieren, damit er noch besser wird.“ Die Lockerheit sei Sander abhandengekommen. „Man reist dann mit 37 Ernährungsteilen an, braucht noch einen Mentaltrainer und das noch und das noch.“ dpa