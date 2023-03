Saison 2022/23: Top-Marktwerte der Bundesligaprofis

Die Fußball-Bundesliga ist in Deutschland die höchste Spielklasse der Männer. Um in ihr spielen zu dürfen, mussten die Profis ein jahrelanges Fußballtraining absolvieren. Nachdem sie ihre Skills wiederholt unter Beweis stellten und ein Teil der Liga wurden, steigerte sich ihr Marktwert enorm. Als Gewinn für das Team sowie für die deutsche Wirtschaft zeichneten sich in der Saison 2022/23 die folgenden 10 Spieler besonders aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wirtschaftsfaktor Fußball: Wertvoll für die deutsche Wirtschaft

Vor vielen Jahren stellte sich bereits heraus, dass der Fußball zusammen mit der Bundesliga ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland ist. Der volkswirtschaftliche Effekt des Sports wird dabei unter anderem von seinen hohen Umsätzen repräsentiert. So konnte die 2. Bundesliga beispielsweise allein in der Saison 2020/21 einen Umsatz von rund 576 Millionen Euro erwirtschaften. Die Profispieler der höchsten Spielklasse versechsfachten diese Summe sogar mit einem Gewinn von etwa 3,5 Milliarden Euro.

Mehr zum Thema 25. Spieltag Pleite in Leverkusen: Bayern als Zweiter ins Gipfeltreffen Mehr erfahren Fußball Sandro Wagner verlässt Unterhaching am Saisonende Mehr erfahren Nationalmannschaft Flicks Radikal-Umbau: Mit Wirtz und Wolf gegen Peru? Mehr erfahren

Ein weiterer Teil des Fußballs, der sich mit seinen volkswirtschaftlichen Effekten nicht stark von dem Profifußball unterscheidet, ist der Fußball-Breitensport. Der betriebene Fußball-Breitensport ist ebenso ein Gewinn für die deutsche Wirtschaft. Der Gewinn des Breitensports setzt sich dabei aus allen deutschen Fußballvereinen unabhängig der Altersgruppen und Geschlechter zusammen.

Neben den aktiven Profi- und Breitenvereinen ist auch die Medienlandschaft des Fußballs ein gravierender Fortschritt für die heutige Wirtschaft in Deutschland. Mediengesellschaften wie Streaming-Dienste, Sportwettenanbieter und Videospielhersteller bringen Fans den Sport näher. Besonders beliebt sind dabei die deutschen Sportwettenanbieter. Durch Online zu findende Sportwetten Tipps, Prognosen und Vorhersagen können sie den Zuschauern einen exklusiveren Einblick in die Bundesliga verschaffen. Zudem geben sie den Fans eine Chance, ebenso an dem Gewinn des Spiels teil zu haben.

Der Fußball als Vermarktungswerkzeug ist global also von riesiger Relevanz für viele Märkte, so dass an einzelnen Events wie der WM große Erwartungen bezüglich der Kaufkraft der Fans hängt. Ohne diesen Faktor wäre die wirtschaftliche Unterstützung des Sports nicht so groß, und Gehälter nicht so hoch.

#1 Jude Bellingham: Spieler des Borussia Dortmund

Jude Bellingham ist seit 2016 bei Borussia Dortmund unter Vertrag und seit 2016 für das englische Nationalteam auf dem Feld. Durch seine Leistungen und Skills verschaffte sich der Engländer neben einen Platz in der Profiliga einen Titel als jüngster Akteur in der Europameisterschaft. Als zentraler Mittelfeldspieler und ernanntes Juwel des BVBs ist er der teuerste Spieler der Fußball-Bundesliga. Sein Marktwert steht aktuell (stand Februar 2023) auf 110 Millionen Euro.

#2 Jamal Musiala: Spieler des FC Bayern München

Der gebürtige Stuttgarter Jamal Musiala ist ein deutsch-englischer Fußballspieler, der seit 2019 für den FC Bayern München aktiv ist. Als jüngster Bundesliga-Torschütze, jüngster Champions-League-Torschütze und jüngster deutsche Nationalspieler bei der EM prägte er sich in die deutsche Fußballgeschichte ein. Seine Erfolge zahlten sich ihm dieses Jahr besonders aus. In der Bundesliga steht er in der Saison 2022/23 mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro auf Platz 2 der Top-Marktwerte der Bundesligaprofis.

#3 Joshua Kimmich: Spieler des FC Bayern München

Joshua Kimmich ist ein deutscher Fußballspieler, welcher im FC Bayern München seit der Saison 2015/16 aktiv ist. Seit 2016 spielt er für die A-Nationalmannschaft des DFB. Am 7. Mai 2016 wurde Kimmich mit dem FC Bayern zum ersten Mal Deutscher Meister. Durch seine Leistungen und seinen Gewinn in der Champions League 2020 wird ihm ein Marktwert von 80 Millionen Euro zugesprochen.

#4 Christopher Nkunku: Spieler des RB Leipzig

Christopher Nkunku ist ein französischer Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler spielte von 2010 bis 2019 für den französischen Ligue-1-Klub Paris Saint-Germain. Seit Sommer 2019 steht er beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag. Seit 2022 ist er ein hochrangiger französischer Nationalspieler. Sein Marktwert in die Saison 2022/23 liegt bei 80 Millionen Euro.

#5 Josko Gvardiol: Spieler des RB Leipzig

Josko Gvadiol ist ein kroatischer Fußballspieler, der derzeit für den Bundesligisten Red Bull Leipzig spielt. Der Innenverteidiger ist seit Juni 2021 kroatischer Nationalspieler. Bei der WM 2022 wurde er mit Kroatien Dritter. Aufgrund seiner Leistungen ist er für die Saison 2022/23 derzeit 75 Millionen Euro wert.

#6 Leroy Sané: Spieler des FC Bayern München

Leroy Sané ist ein deutsch-französischer Fußballspieler. Der gebürtige Essener unterschreibt seit Juli 2020 beim FC Bayern München und spielt als offensiver Mittelfeldspieler oder Außenspieler. In der Saison 2022/23 beträgt sein aktueller Marktwert 70 Millionen Euro.

#7 Alphonso Davies: Spieler des FC Bayern München

Alphonso Davies ist ein kanadisch-liberianischer Fußballspieler. Er spielt seit Januar 2019 für den FC Bayern München als Linksverteidiger. Des Weiteren nahm er bereits als Teil der kanadischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2022 und der CONCACAF Gold Cups in 2017 und 2019 teil. Durch seine einzigartigen Skills liegt sein aktueller Marktwert auf 70 Millionen Euro.

#8 Matthijs de Ligt: Spieler des FC Bayern München

Matthijs de Ligt ist ein niederländischer Fußballspieler und A-Nationalspieler. Der Innenverteidiger stammt aus der Jugend von Ajax Amsterdam und spielt seit Juli 2022 beim FC Bayern München. Auf Platz 8 im Ranking der teuersten Bundesligaprofis beträgt sein derzeitiger Marktwert in der Saison 2022/23 auf 70 Millionen Euro.

#9 João Cancelo: Spieler des FC Bayern München

João Cancelo ist ein portugiesischer Fußballspieler. Der Außenverteidiger steht seit Ende Januar 2023 als Leihspieler von Manchester City beim FC Bayern München unter Vertrag. Als rechter Verteidiger des FCB beträgt sein derzeitiger Marktwert 70 Millionen Euro.

#10 Florian Wirtz: Spieler des Bayer 04 Leverkusen

Florian Wirtz ist ein deutscher Fußballspieler aus Pulheim-Brauweiler. Der offensive Mittelfeldspieler spielt seit Februar 2020 in der Jugend des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Im Mai 2020 wurde er zudem Teil der ersten Mannschaft. Seither ist er ein festes Mitglied des Kaders und der jüngste Torschütze des Vereins. In der Saison 2022/23 beträgt sein Marktwert 70 Millionen Euro.