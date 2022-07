Sainz gewinnt Rennen in Silverstone - Verstappen nur Siebter

Silverstone. Dritter wurde Ex-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, während WM-Spitzenreiter Max Verstappen seinen Red Bull nach technischen Problemen nur auf Rang sieben steuern konnte. Mick Schumacher holte im Haas-Rennwagen als Achter zum ersten Mal in seiner Laufbahn Punkte in der Motorsport-Königsklasse, Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin auf den neunten Rang.

Wie durch ein Wunder hatte Guanyu Zhou zu Beginn des Rennens einen Horror-Unfall ohne schwere Verletzungen überstanden. Der Chinese überschlug sich kurz nach dem Start nach einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell in seinem Alfa Romeo und krachte über die Reifenstapel hinweg in den Fangzaun. Das Rennen wurde sofort unterbrochen. Nach bangen Minuten teilte Zhous Team mit, der 23-Jährige sei wohlauf. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus an der Strecke bestätigte dies auch der Weltverband Fia. Zhou konnte die Einrichtung noch während des WM-Laufs wieder «fit» verlassen.

© dpa-infocom, dpa:220703-99-895372/2