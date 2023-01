Rybakina erreicht Finale der Australian Open

Melbourne. In ihrem ersten Endspiel beim Hartplatzturnier in Melbourne trifft die gebürtige Moskauerin, die seit 2018 für Kasachstan spielt, am Samstag auf die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen der Belarussin Aryna Sabalenka und Außenseiterin Magda Linette aus Polen.

Die 33-jährige Asarenka, die 2012 und 2013 bei den Australian Open triumphiert hatte, hielt im ersten Satz mit der zehn Jahre jüngeren Rybakina gut mit. Im zweiten Durchgang unterliefen ihr aber zu viele Fehler. Auf der Tribüne der Rod Laver Arena saßen unter anderen Fußball-Trainer Thomas Tuchel und US-Unternehmer Bill Gates.