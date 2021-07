Die Rhein-Neckar Löwen ließen es ruhig angehen. Nach der ausgiebigen Leistungsdiagnostik am Montag im Trainingszentrum der TSG Hoffenheim, bei der es auch auf dem Laufband an die Grenzen ging, stand am Dienstag nur eine leichte Einheit im clubeigenen Kraftraum an. Erst am Mittwoch soll dann in Kronau auch der Ball etwas ins Spiel kommen. Klaus Gärtner, seit Juli nun alleinverantwortlicher

...