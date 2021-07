Routiniers vermitteln Gelassenheit

Leimen. Als Frank Mantek seine Bronzemedaille bei den Sommerspielen in Moskau gewann, war Oliver Caruso, sein Nachfolger als Bundestrainer, gerade mal sechs Jahre alt. Das war 1980 und Mantek startete für die DDR. Direkt nach der Wende übernahm der Mann aus Jena den Posten des Bundestrainers, betreute Caruso bei dessen Bronzemedaille in Atlanta 1996 und coachte Matthias Steiner 2008 zu seinem emotionale Gold. In Tokio erlebt der 62-Jährige bereits seine neunten Olympischen Spiele.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Bei Olympia kann so viel passieren. Da habe ich schon so viel erlebt – in alle Richtungen – aber ich bin guter Dinge, weil das eine gute Truppe ist“, erklärt Mantek. Nach den Wettkämpfen von Simon Brandhuber (9. Platz), Sabine Kusterer und Lisa Marie Schweizer (jeweils Rang zehn) wird es am Samstag für Nico Müller ernst. „Er hat eine knüppelharte Gruppe aber mit Oliver einen sehr erfahrenen Trainer an der Seite, der ihn sehr gut begleiten wird“, ist sich der Sportdirektor sicher.

Caruso war 1992 in Barcelona der jüngste deutsche Gewichtheber, der je an Sommerspielen teilgenommen hat. Vier Jahre später gewann der Bundesliga-Heber der Obrigheimer Germanen in Atlanta die Bronzemedaille. Verletzungen verhinderten in der Folge weitere Olympia-Starts als Aktiver, teils in letzter Sekunde – seinem Sport ist der Europa- und Weltmeister treu geblieben – von 2013 bis 2016 als Bundestrainer, nun als Landesleistungssportdirektor und Bundesstützpunkttrainer.

Caruso war während der Rio-Spiele 2016 der Kragen geplatzt. Er hatte dem Internationalen Olympischen Komitee zu zaghaften Umgang mit gedopten Heber vorgeworfen. „Damals hat mir kaum jemand zugehört, nach und nach hat sich herausgestellt, dass alles richtig war, was ich gesagt habe“, sieht sich der 47-Jährige bestätigt. Und trotz der eingeleiteten Reformen fürchtet der Familienvater (zwei Töchter) um die Zukunft „seiner“ Sportart: „Es geht zu langsam. Der deutsche Verband mit unserem Präsidenten Florian Sperl ist schwer aktiv, aber andere Nationen haben den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Immerhin wurde vor Tokio durchgegriffen, der Dopingbann ermöglichte Sabine Kusterer und Lisa Marie Schweizer erst den Start in Japan. Völlig zu Recht, wie Bundestrainer David Kurch findet. „Alle haben knüppelhart trainiert. Deshalb hätte ich ihnen gewünscht, dass sie mehr sehen, als die Wettkampfstätte und das olympische Dorf“, erklärt der 36-Jährige, der 2017 das Amt von Caruso übernahm und vorher im Nachwuchsbereich Trainer war. Obwohl es Kurchs Olympia-Premiere ist, lässt sich der Mann mit dem markanten roten Bart nicht aus der Ruhe bringen. „Ich konzentriere mich auf die wesentlichen Dinge – das Gewichtheben“, so Kurch.

Dabei vertraut er auch auf die Erfahrung von Michael Vater. Der Bundestrainer U 20 ist bereits zum vierten Mal als Coach bei Olympia dabei. „Die vier Athleten sind zwar alle aus meinem Bereich herausgewachsen, aber ich unterstütze David bei der Arbeit und teile mir die Betreuung vor Ort mit Oliver. Für einen Trainer ist das nicht zu schaffen“, erklärt der 45-Jährige, der lange in der Bundesliga für Obrigheim gestartet ist und in Heidelberg Sport studiert hat. (Bilder: Kotulla)