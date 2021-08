Rotter-Focken liefert ganz großes Kino

Tokio. Diese hollywoodreife Vorführung seiner Ehefrau wollte Jan Rotter in einem würdigen Rahmen erleben. Der 30-Jährige verfolgte den Finaleinzug der früheren Ringer-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken in einem Kino in Triberg. Nachdem Rotter-Focken durch einen 3:1-Sieg über Asienmeisterin Hiroe Minagawa aus Japan ins Finale eingezogen war, wurden ihr Mann und dessen Freunde ihr per Video zugeschaltet. „Ich wusste das gar nicht“, sagte die Athletin, nachdem sie mehrere Handküsse über den Bildschirm nach Hause geschickt hatte.

Die Weltmeisterin von 2014 hat Silber in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm schon sicher. Am Montag (ab 13.55 Uhr/MESZ) kämpft sie gegen die topgesetzte US-Amerikanerin Adeline Gray um Gold. dpa