Roglic feiert Hattrick

Santiago de Compostela. Vor der imposanten Kathedrale von Santiago de Compostela stemmte Primoz Roglic stolz seine Rennmaschine in die Höhe. Als erst dritter Radprofi in der 76-jährigen Geschichte der Spanien-Rundfahrt raste der slowenische Olympiasieger zum dritten Gesamtsieg in Serie und machte am späten Sonntagabend seinen tollen Radsport-Sommer doch noch perfekt. 63 Tage nach dem schmerzhaften Aus bei der Tour de France zelebrierte der 31-Jährige mit insgesamt vier Etappensiegen seine Dominanz, nachdem er schon im olympischen Einzelzeitfahren mit der Konkurrenz gespielt hatte.

Was wäre bei der Tour alles möglich gewesen, hätte Roglic nicht bei seinem Sturz auf der dritten Etappe eine so schwere Rückenverletzung davongetragen, die ihn später zur Aufgabe gezwungen hätte? Womöglich hätte es wie 2020 ein großes Duell bis zum Finale mit seinem jungen Landsmann Tadej Pogacar gegeben. In Spanien bewies Roglic jedenfalls eindrucksvoll, welch ein überragender Rundfahrer er ist. dpa