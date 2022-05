Römer reserviert

Frankfurt. Eintracht Frankfurt wird den Fußballabend rund um das Europa-League-Finale auch im eigenen Stadion zelebrieren. Die WM-Arena von 2006 ist für das eigens einberufene Public Viewing komplett ausverkauft. Der Verein wird sogar eine zusätzliche Leinwand vor dem Stadion aufstellen. Vorstandssprecher Axel Hellmann sagte, man hätte bis zu 100 000 Karten nur für dieses Event verkaufen können. Die Bahn stellt, wie bei normalen Bundesligaspielen auch, zusätzliche S-Bahnen zum Stadion bereit. Die Polizei betreut das Public Viewing im Stadion wie ein normales Fußballspiel – nur eben ohne gegnerische Fans.

Für den Verlauf des Donnerstags in der Main-Metropole wird dann der Ausgang des Spiels maßgeblich sein. Denn: Verliert die Eintracht das Endspiel, gibt es keinen Empfang am Römer. „Man feiert nicht mit einem zweiten Platz. Wir haben das 2017 gemacht und das war eine falsche Entscheidung“, sagte Hellmann. Am Römer werde nur bei Aufstieg oder Titelgewinn gefeiert.

Sollte es so kommen, wird das Team gegen 19 Uhr im Römer erwartet. Geplant ist eine offizielle Begrüßung, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und natürlich die Party auf dem Balkon. Hochzeiten wurden für diesen Donnerstag sicherheitshalber schon einmal abgesagt. dpa

