Ricarda Lobe von der MTG Mannheim verteidigt Meistertitel über 100 Meter Hürden

Braunschweig. Ricarda Lobe von der MTG Mannheim ist erneut deutsche Meisterin über 100 Meter Hürden geworden. Damit verteidigte sie ihren Titel aus dem Vorjahr. Lobe kam in Braunschweig nach 13,18 Sekunden über die Ziellinie. Ihr folgten Anne Weigold (LG Mittweida) mit einer Zeit von 13,28 Sekunden und Monika Zapalska (LC Paderborn), die 13,34 Sekunden brauchte.

Die 27 Jahre alte Landauerin hatte im Halbfinale eine Zeit von 13,31 Sekunden erreicht und kam damit weder in diesem Lauf noch im Finale an ihre persönliche Jahresbestleitung heran. „Ricarda hat letztes Wochenende mit der deutschen Jahresbestzeit von 13,03 Sekunden gezeigt, wie gut sie drauf ist“, hatte ihr Coach Rüdiger Harksen vor Beginn der Meisterschaft gesagt. Auch die Olympia-Norm erreichte Lobe mit ihrer Zeit am Samstag nicht. Diese liegt bei 12,84 Sekunden. „Der Titel ist wichtiger als die Norm, denn eine schnelle Zeit ist im windanfälligen Stadion Glückssache“, hatte Harksen dazu betont.

Bereits vorher waren MTG-Athleten bei der deutschen Meisterschaft erfolgreich. Dreispringer Felix Mairhofer holte sich am Samstag ebenso wie Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye die Bronzemedaille. Sprinter Patrick Dogmala quaifizierte sich über 100 Meter ebenso für den Finallauf wie Lisa Nippgen, die beide am Abend stattfinden. Bereits am Freitag hatte Jacqueline Otchere Gold im Stabhochsprung gewonnen.