  Rhein-Neckar Löwen treffen auf ihren künftigen Spielmacher

Mannheim. All die Superlative sind Juri Knorr bisweilen zu viel. Der Spielmacher von GWD Minden findet es gar schlichtweg überzogen, was da ab und zu über ihn geschrieben wird. „Einfach drüber“ oder „in großen Teilen unverhältnismäßig“ sei das, sagt der 20-Jährige, der trotz des Hypes um seine Person aber sehr geerdet und gelassen bleibt und versucht, einfach er selbst zu bleiben und seinen eigenen Weg zu gehen.

Bislang hat dieses Erfolgsrezept ihn sehr weit gebracht. Er ist nicht nur Stammspieler beim ostwestfälischen Handball-Bundesligisten, sondern auch Leistungsträger. Und seit paar Monaten sogar Nationalspieler. Im Januar nahm der Mittelmann an der WM teil, was sich der Rechtshänder zuvor mit außerordentlich guten Leistungen verdient hatte. In erster Linie sind es auch diese Auftritte, die ihn zum größten Hoffnungsträger des deutschen Handballs machen. Hinzu kommt aber noch etwas anderes:

Nach Jahren der Experimente und Übergangslösungen ist die Sehnsucht nach einem Weltklasse-Mann auf der Spielmacherposition der deutschen Nationalmannschaft schlichtweg riesengroß. „Juri bringt viel mit. Aber wir sollten ihn auch nicht mit Erwartungen überfrachten und denken, er holt die Kohlen aus dem Feuer. Der Junge ist 20 Jahre alt. Das sollte man niemals vergessen, auch wenn er sehr reif und fokussiert wirkt“, mahnt Löwen-Trainer Martin Schwalb.

Dass Knorr noch nicht in die absolut höchste Kategorie gehört, weiß er selbst. Vermutlich sogar besser als manch ein anderer. Aber man traut es ihm zu, dieses Niveau zu erreichen, weshalb sich die Rhein-Neckar Löwen die Dienste des gebürtigen Flensburgers sicherten. Ab der nächsten Saison trägt der Rechtshänder das Trikot des zweifachen deutschen Meisters, bei dem er zunächst von Andy Schmid lernen und dann 2022 nach dem geplanten Abschied des Schweizers dessen Rolle übernehmen soll.

Kirkeløkke soll bleiben

Schmid höchstpersönlich setzte sich für die Nachfolgeregelung mit Knorr ein, mehrfach telefonierte der König deshalb mit seinem Kronprinzen. Und nun stehen sie sich am Sonntag (16 Uhr) direkt gegenüber. Wenn man so will, ist also das Duell der Löwen bei den Mindenern auch so etwas wie eine Begegnung mit der eigenen Zukunft, für die - unabhängig von der Nachfolgeregelung für den scheidenden Trainer Schwalb - noch einige andere Personalfragen geklärt werden müssen.

Im Juni enden die Verträge von Nikolas Katsigiannis, Jesper Nielsen, Niclas Kirkeløkke und Mait Patrail. Eine Weiterbeschäftigung von Katsigiannis ist eher nicht angedacht, wenn sich Stammtorwart Mikael Appelgren nach langer Verletzungspause erwartungsgemäß zurückmeldet. Nielsen wird mit dem dänischen Erstligisten Aalborg in Verbindung gebracht.

Geben die Löwen den Schweden ab, hätten sie mit Jannik Kohlbacher aber nur noch einen starken Kreisläufer für den Angriff zur Verfügung. Denn die Offensivqualitäten von Ymir Gislason sind dann doch eher ausbaufähig.

Bei Kirkeløkke deutet viel auf eine Vertragsverlängerung hin, nach Informationen dieser Redaktion strebt der Bundesligist zumindest eine weitere Zusammenarbeit an. Kirkeløkke selbst sagte zuletzt auf Anfrage, er wisse noch nicht, wie seine Zukunft aussehe. Nicht zuletzt dürfte diese vom neuen Trainer abhängen, was auch für Patrail gilt. Der Este macht aus seinen Absichten keinen Hehl: „Ich würde gerne bleiben.“