Das kurze Zwischenhoch mit drei Siegen in Folge war schnell wieder vorüber, nach der 24:29-Heimniederlage gegen die Füchse Berlin steuern die Rhein-Neckar Löwen mit jetzt schon 27 Minuspunkten auf die schlechteste Saisonausbeute seit der Rückkehr in die Bundesliga im Sommer 2005 zu. Am Ende der Spielzeit standen damals satte 30 Punkte auf der Negativseite, bei noch sieben ausstehenden Spielen

...