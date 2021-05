Mannheim. So ganz genau wissen die Rhein-Neckar Löwen nicht, was sie am Donnerstagabend (19 Uhr) erwartet. Denn ihr Gegner ist „schwer einzuschätzen“, wie Co-Trainer Klaus Gärtner nach einem intensiven Videostudium weiß. Und das liegt nicht nur daran, dass die Füchse Berlin verschiedene Qualitäten und Varianten einbringen. Vielmehr präsentiert sich der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt

...