Rhein-Neckar Löwen: Die Odyssee von Olle Forsell Schefvert

Dass es im Handball nicht zuletzt auf Teamgeist und Zusammenhalt ankommt, ist nicht neu. Die Frage ist allerdings immer auch, wie intensiv diese Tugenden abgerufen werden. Am oberen Ende der Skala bewegte sich an diesem Wochenende sicher Olle Forsell Schefvert von den Rhein-Neckar Löwen. Am Freitagnachmittag wurde der Schwede in Göteborg zum zweiten Mal Vater. Und weil sich Töchterchen Lilli

...