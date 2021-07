Mannheim. Keine Schonung für die Rhein-Neckar Löwen: Da der Handball-Bundesligist die vergangene Saison in der heimischen Liga nur auf Rang fünf abgeschlossen hat, müssen die Mannheimer durch die komplette Qualifikation der Euro-League und haben ihr erstes Pflichtspiel demnach schon am 28./29. August. Dann steht das Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde an. Gegen wen es dann geht, erfahren die

...