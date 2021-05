Nachdem die enttäuschten Profis der Rhein-Neckar Löwen schon lange in der Kabine verschwunden waren und auch die siegreichen Erlangener nach ihrem 36:20 (17:16)-Coup in Mannheim ihre Feierlichkeiten auf dem Parkett der SAP Arena beendet hatten, saß Klaus Gärtner noch lange einsam und alleine auf der Trainerbank. Was dem designierten Nachfolger von Martin Schwalb dabei durch den Kopf ging,

...