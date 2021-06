„Rettungsassistent“ Musiala vor besonderer Begegnung

München. Alle sprachen über den großen DFB-Retter Leon Goretzka und dessen fulminantes Tor zum 2:2 gegen Ungarn in der 84. Minute, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf der letzten Rille ins EM-Achtelfinale katapultierte. Am Dienstag (18 Uhr, ARD) gegen England im Fußball-Tempel zu Wembley. Einen entscheidenden Anteil hatte aber auch ein EM-Debütant.

Goretzkas erst 18 Jahre alter Bayern-Mitspieler Jamal Musiala (Bild) war einfach nur „stolz“ über seine ersten Minuten bei „so einem großen Turnier“. Und erst recht über seine Rolle als „Rettungsassistent“ – als entscheidender Passgeber vor dem 2:2. Der Bundestrainer hatte dem Teenager bei der Einwechslung dies mitgegeben: „Ich soll mir Sachen zutrauen, im Halbraum spielen, aggressiv nach vorn gehen. Das habe ich einfach gemacht.“

Zweimal nur auf der Tribüne

Youngster Musiala und der dynamische Goretzka brachen die Starre im Löwschen System auf, die fast zum nächsten historischen Vorrunden-Aus geführt hätte. Bei Musiala hatte der Bundestrainer ein gutes Näschen, obwohl er sich zu der Einwechslung erst neun Minuten vor Spielschluss entschloss. Das Münchner Super-Talent hatte zuvor die Gruppenspiele gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) aus der Tribünenperspektive betrachten müssen – von 26 Profis im EM-Kader dürfen nur 23 für die Partien nominiert werden. „Er hatte einige gute Situationen, wenn es eng ist, das ist genau seine Stärke: Er war frech, hat Bälle gesichert. Es war eine sehr ansprechende Leistung für einen Spieler in seinem Alter“, sagte Löw: „Musiala war in einigen Aktionen wirklich gut. Da hat man seine Klasse gesehen.“

Während Goretzka nun in der K.o.-Phase auf eine Beförderung zum Startelf-Spieler hoffen darf, steht der mit 18 Jahren und 117 Tagen nun jüngste deutsche EM-Spieler Musiala vor einer persönlich sehr emotionalen Partie. Denn der in Stuttgart geborene Jungprofi lebte acht Jahre in England und kickte als Jugendlicher für den FC Chelsea. Als Pendler zwischen den Fußballwelten spielte er sowohl für die deutsche U-16-Auswahl als auch später für die Junioren der „Three Lions“ bis hin zur U 21.

„Auf mein Gefühl gehört“

Löw bemühte sich intensiv um Musiala und machte ihn im März dieses Jahres zum jüngsten Debütanten in der deutschen Nationalelf seit Ehrenspielführer Uwe Seeler, der heute 84 Jahre alt ist. „Am Ende habe ich auf mein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen“, hatte Musiala sein Ja zur DFB-Elf begründet.

Jetzt freut er sich auf das Spiel „gegen meine zweite Heimat“. Er kenne „ein paar Leute“ beim Achtelfinalgegner. „Gegen England in Wembley ist ein großes Spiel, das wird interessant.“ Gern mischt der Offensivspieler sogar beide Sprachen. „Ich bin einfach reingekommen mit confidence“, sagte Musiala nach dem Ungarn-Spiel. Also mit Selbstvertrauen, mit Überzeugung. (Bild: dpa)

