Réthys richtiges Schweigen

Kopenhagen. Es fühle sich an „wie ein neues Leben“, ein „Aufbruchsignal für Europa“, freute sich ZDF-Moderator Jochen Breyer. Tatsächlich war mit der Eröffnung der EURO 2020 so etwas wie ein Ruck durch den Kontinent gegangen: Das Leben fühlte sich wieder normal an – und dann stand die Welt plötzlich still. Kurz vor der Pause der EM-Partie zwischen Dänemark und Finnland war der dänische Mittelfeldstratege Christian Eriksen ohne Einwirkung eines Gegenspielers zusammengebrochen.

Wie immer in solchen Fällen versuchte die Kamera, einen Blick auf sein Gesicht zu erhaschen. Erst als angesichts der Wiederbelebungsmaßnahmen durch die aufs Feld geeilten Rettungssanitäter klar wurde, dass hier ein Mensch mit dem Tode ringt, ging die Bildregie auf Distanz; aber da hatten die schockierten Mitspieler längst einen Kreis gebildet, um die Würde ihres Kollegen zu wahren. Béla Réthy (Bild), der in seinen 30 Jahren als Live-Kommentator schon viel erlebt hat, zeigte in diesem Moment wahre Größe: Er schwieg; minutenlang.

Breyer tat es ihm im „Sportstudio“ auf dem Mainzer Lerchenberg gleich. Seinen Gästen Per Mertesacker, Christoph Kramer und Manuel Gräfe, ebenso erschüttert wie in diesem Moment vermutlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer, fehlten ohnehin die Worte. Der Moderator gab ab zu den „heute“-Nachrichten, was bei Sportveranstaltungen am frühen Abend heißt: erst mal Werbung. Anschließend fand es der hörbar mitgenommene Réthy „absolut unvorstellbar“, dass die Partie fortgesetzt würde. Anstatt unnötiger Spekulationen aus dem Studio zeigte das ZDF eine elf Jahre alte Episode der Serie „Der Bergdoktor“.

Alles andere unwichtig

Angesichts von Eriksens ungewissem Schicksal wurde alles andere unwichtig. Vergessen war die allenfalls durchwachsene Leistung des ARD-Kommentators Florian Naß, der am Abend zuvor während der Eröffnungsfeier ungerührt in Andrea Bocellis Darbietung der Arie „Nessun dorma“ quasseln musste, weil er seine Geschichte über die Erblindung des Sängers loswerden wollte.

Später offenbarte der Handballexperte Schwächen bei der Regelkunde. Vergessen war angesichts der uninspirierten Darbietungen beim Eröffnungsspiel auch die Erkenntnis, dass Vorrundenspiele bei Welt- und Europameisterschaften nur selten Spitzenfußball bieten. Für einen kurzen Moment stand sogar das gesamte Turnier infrage. Bild: dpa