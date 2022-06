Remis der WM-Finalisten Kroatien und Frankreich

Split. In einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 trennten sich die beiden Mannschaften in Split 1:1 (0:0). Drei Tage nach ihren Niederlagen zum Auftakt - Frankreich 1:2 gegen Dänemark und Kroatien 0:3 gegen Österreich - konnte erneut kein Team in der durchschnittlichen und chancenarmen Partie überzeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Führung des Weltmeisters durch Adrien Rabiot von Juventus Turin (52.) egalisierte der Hoffenheimer Andrej Kramaric per Foulelfmeter (83.). Luka Modric vom Champions-League-Sieger Real Madrid absolvierte sein 150. Länderspiel für den WM-Zweiten Kroatien.

An der dritten Auflage der Nations League nehmen alle 55 UEFA- Mitglieder teil. In den Ligen A, B und C werden jeweils 16 Teams auf vier Gruppen verteilt. Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für das Final Four, in dem am Ende der Titelträger ermittelt wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2