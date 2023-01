Rees holt sich gutes Gefühl für die WM

Antholz. Bei der nächsten Biathlon-Show von Johannes Thingnes Bö hat Roman Rees seinen zweiten Podestplatz des WM-Winters nur knapp verfehlt. Der 29-jährige Freiburger wurde im italienischen Antholz nach einer Strafrunde Vierter und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (15 Uhr/live im ZDF). Im Ziel fehlten Rees nach zehn Kilometern 19,4 Sekunden auf den dritten Platz.

„Das war ein gutes Rennen. Ich trauere ein bisschen dem Liegend-Fehler nach“, sagte Rees, der gleich beim ersten Gang an den Schießstand patzte. Ohne seine Strafrunde hätte es angesichts seiner starken Laufform ziemlich sicher für das Podium gereicht. „Mir geht’s ziemlich gut nach der harten letzten Runde. Ich hatte ein gutes Gefühl“, sagte Rees. Er will in der Verfolgung, dem letzten Einzelwettbewerb vor der WM in Oberhof (8. bis 19. Februar), „richtig angreifen“.

Erdrückende Dominanz

Der Norweger Bö feierte bei traumhaftem Wetter nicht nur seinen fünften Einzelsieg nacheinander, er bleibt im Sprint auch nach dem sechsten Wettbewerb ungeschlagen. Der fünfmalige Olympiasieger war trotz einer Strafrunde nicht zu schlagen und setzte sich vor dem Schweden Martin Ponsiluoma (ein Fehler) und seinem norwegischen Landsmann Sturla Holm Laegreid (null Fehler) durch.

„Im Moment ist Männer-Biathlon nicht mehr so attraktiv. Da ist es bei den Damen schon deutlich spannender“, sagte der Deutsche David Zobel zur erdrückenden Dominanz des Norwegers: „Man kann ihm jetzt natürlich nicht sagen: ,Kollege, mach mal langsamer.’ Es ist aber für unseren Sport nicht optimal.“

Zweitbester Deutscher wurde der fehlerfreie Justus Strelow als Neunter, Benedikt Doll (drei Fehler) landete dank einer starken Laufleistung auf Rang zwölf. dpa