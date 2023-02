Leipzig. Lediglich die länger verletzten Peter Gulacsi, Dani Olmo und Abdou Diallo fehlten auf dem Platz. Leipzig empfängt den englischen Meister zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Beide Teams trafen bereits in der Gruppenphase der vergangenen Saison aufeinander. Damals gewann City das spektakuläre Hinspiel 6:3, verlor in Leipzig 1:2. Dadurch zog RB in die Europa League ein und erreichte später das Halbfinale.

